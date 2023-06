National Geographic odpustil še zadnje zaposlene novinarje

New York, 29. junija - Ameriška poljudnoznanstvena revija National Geographic je odpustila še zadnje redno zaposlene novinarje. Novico so na Twitterju sporočili nekdanji zaposleni. Pri reviji, ki jo bodo poslej ustvarjali le še uredniki in samostojni novinarji, zatrjujejo, da bodo še naprej izhajali vsak mesec in da kadrovske spremembe ne bodo vplivale na njihovo delo.