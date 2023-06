Štajerska avtocesta pri izvozu Maribor - center proti Avstriji spet prevozna

Maribor, 29. junija - Na štajerska avtocesta so pri pri izvozu Maribor - center proti Avstriji odstranili posledice prometne nesreče, še vedno je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, prometnopinformacijski center zamudo ocenjuje na 45 minut. Za osebna vozila so možni tudi izvozi Fram, Mariboru jug in Rogoza.