Odprli še zadnji odsek beograjske obvoznice

Beograd, 2. julija - V Beogradu so ta teden za promet odprli še zadnji odsek 47-kilometrske obvoznice, s katero želijo mesto razbremeniti prometa. Dela sta izvedla kitajska družba Power China in azerbajdžanski Azvirt ob sodelovanju domačih podizvajalcev. Celoten projekt je trajal več kot 30 let, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.