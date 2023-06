Na voljo prve epizode tretje sezone serije The Witcher, snemane tudi v Sloveniji

Los Angeles, 29. junija - Pod okriljem Netflixa je od danes na ogled prvih pet epizod tretje sezone serije The Witcher, poslovenjeno Veščec. Prizore za serijo so snemali tudi v Kranjski Gori in Predjamskem gradu. V prvi epizodi z naslovom Shaerrawaedd bo prikazan srdit boj na ruševinah škratjega mesta; prvim petim epizodam bodo 27. julija sledile še nove tri.