Zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta ob izvozu Maribor - center proti Avstriji

Maribor, 29. junija - Na štajerski avtocesti se je ob izvozu Maribor - center v smeri proti Avstriji zgodila prometna nesreča. Po prvih informacijah je prišlo do trčenja med avtodomom in tovornim vozilom, pri čemer sta se dve osebi poškodovali, so sporočili z mariborske policijske uprave. Avtocesta je na tem delu v celoti zaprta, nastal je zastoj, urejen je obvoz.