Francosko vrhovno upravno sodišče potrdilo prepoved hidžaba v ženskem nogometu

Pariz, 29. junija - Francosko vrhovno upravno sodišče (Conseil d'Etat) je danes potrdilo prepoved nogometašicam, ki nosijo islamske naglavne rute hidžab, potem ko so se tega vprašanja lotili politiki, ki so trdili, da je zaradi tega ogrožen sekularizem, torej da je treba ločiti državo in vero v javnem življenju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.