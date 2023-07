Lani proizvedenega manj konzumnega mleka, smetane in masla

Ljubljana, 2. julija - Mlekarne so lani proizvedle manj konzumnega mleka, smetane in masla kot leto prej, sira, sirotke in fermentiranih mlečnih izdelkov pa več. Slovenija je uvozila za okoli 139 milijonov evrov sira, izvozila pa za skoraj 154 milijonov evrov mleka, od tega za 113 milijonov evrov polnomastnega v zbirni embalaži, je ta teden objavil statistični urad.