Število mrtvih v ruskem napadu na Kramatorsk naraslo na 12

Doneck/Kijev, 29. junija - Število mrtvih v torkovem ruskem napadu na Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je naraslo na 12, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V povezavi z napadom so po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega aretirali domnevnega ruskega vohuna. Ta naj bi ruski vojski poslal fotografijo restavracije, ki so jo nato zadele rakete. Grozi mu dosmrtni zapor.