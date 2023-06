V soboto vrata odpira delno obnovljeno kopališče Mariborski otok

Maribor, 29. junija - Edino mariborsko letno kopališče Mariborski otok v soboto odpira svoja vrata za obiskovalce, potem ko na njem trenutno opravljajo še zadnja obnovitvena dela. Župan Saša Arsenovič je ob tem poudaril, da ga veseli, da so se po sedmih desetletjih lotili faznega urejanja kopališča. Letos so tako poskrbeli za lesene ploščadi in dostop v stari objekt.