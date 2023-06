Ukrajina poroča o novih uspehih ofenzive

Kijev, 29. junija - Ukrajina je danes zagotovila, da so njene oborožene sile dosegle uspehe proti ruskim enotam in jih na različnih delih fronte potisnile za več kot kilometer nazaj. Napredek so ukrajinske sile med drugim dosegle tudi v okolici Bahmuta, na novo osvobojenem ozemlju pa so že pričele utrjevati svoje položaje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.