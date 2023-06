V zvezi društev gluhih in naglušnih drugi obletnici vpisa znakovnega jezika v ustavo posvetili posebno publikacijo

Ljubljana, 29. junija - Ob drugi obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika v ustavo so v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije predstavili publikacijo z naslovom "62.a člen ustave Republike Slovenije". Ob predstavitvi publikacije so izpostavili pomen tega zgodovinskega trenutka in opozorili na izzive, s katerimi se srečujejo v skupnosti gluhih.