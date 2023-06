Od evropskih iger se je poslovila tudi badmintonska dvojica

Krakov, 29. junija - Potem ko sta badmintonska igralca Petra Polanc in Andraž Krapež po skupinskem delu evropski iger na Poljskem z eno zmago in dvema porazoma že v sredo ostala brez izločilnih bojev, se je to danes zgodilo še dvojici Miha Ivančič/Polanc, ki sta v predtekmovalni skupini zabeležila še tretji poraz.