Kajakaši vsi v polfinale, obeti ne najboljši

Krakov, 29. junija - Slovenski kajakaši v kvalifikacijah slaloma na divjih vodah evropskega prvenstva v Krakovu niso ravno blesteli. Po prvi vožnji sta se v polfinale uvrstila le Peter Kauzer s 15. in Lan Tominc s 25. časom, vsa tri dekleta, Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, ter Žiga Lin Hočevar pa so morali polfinale loviti v drugi vožnji.