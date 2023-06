Ljubljana, 30. junija - Grega Repovž v komentarju Ponovitev piše o spremembah v stranki Levica. Avtor meni, da so očitki poslanca Levice Mihe Kordiša, da sta stranka in njen predsednik Luka Mesec postala preveč sredinska, enaki očitkom, ki so doslej uničili tako rekoč vse nove evropske leve stranke.