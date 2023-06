Letošnji kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu v znamenju obletnic

Ljubljana, 29. junija - Program Filma pod zvezdami, ki ga Kinodvor vsako poletje pripravi z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad, bo letos v znamenju treh jubilejev: 100-letnice kinodvorane na Kolodvorski, 20-letnice art kina in 15-letnice mestnega kina. Letni kino bo med 13. julijem in 5. avgustom ponudil več filmskih uspešnic in pet premier.