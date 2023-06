Zagovornik načela enakosti ob zakonu o dolgotrajni oskrbi s priporočilom k spoštovanju pravice do samostojnega odločanja

Ljubljana, 29. junija - Ob predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi zagovornik načela enakosti poziva, naj se pri uveljavljanju pravic do dolgotrajne oskrbe spoštuje pravico do samostojnega odločanja in neodvisnega življenja. Priporoča tudi jasnejšo opredelitev pravice do posameznih storitev in obvezno obveščanje ljudi o pravicah dolgotrajne oskrbe po načelih dostopnosti.