Celebus z več novostmi, tudi to poletje avtobus med Celjem do Logarsko dolino

Celje, 1. julija - Z današnjim dnem stopijo v veljavo nekatere novosti ter spremembe linij in voznega reda celjskega mestnega potniškega prometa Celebus. Med novostmi je nova linija do Šmartinskega jezera, kamor bo Celebus vozil ob sobotah. Hkrati od danes do konca avgusta ob vikendih in praznikih med Celjem in Logarsko dolino vnovič vozi tudi poletni avtobus.