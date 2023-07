V središču Kočevja na ogled razstava Biseri Kočevske

Kočevje, 2. julija - Na mestni ploščadi v Kočevju je že nekaj dni na ogled razstava z naslovom Biseri Kočevske, ki sta jo skupaj pripravila občina Kočevje in Fotografsko društvo Grča Kočevje. Do zdaj je bila razstava običajno posvečena naravi in mestu, tokrat je ljudem Kočevskega, ki jih je mogoče srečati v različnih vlogah in poklicih.