V trgovini in storitvenih dejavnostih aprila padec prodaje

Ljubljana, 29. junija - Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšal, in sicer za 2,6 odstotka. V storitvenih dejavnostih se je zmanjšal za štiri odstotke, v trgovini pa za 0,1 odstotka. Med storitvenimi dejavnostmi je bilo zmanjšanje v prometu in skladiščenju, je sporočil državni statistični urad.