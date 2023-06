Sloveniji evropska sredstva za pomoč uporabnikom drog in prepovedanih snovi v športu

Ljubljana, 29. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 508.000 evrov evropskih sredstev za projekt Vzpostavitev stične točke za načrtovanje, razvoj, koordinacijo in spremljanje pilotnih programov na področju prepovedanih drog in prepovedanih snovi v športu. Odločitev o podpori je izdana v okviru programa evropske kohezijske politike do leta 2027.