Vesna evropske poslance poziva k podpori zakonodaji o obnovi narave

Ljubljana, 29. junija - V stranki Vesna so evropske poslance iz Slovenije pozvali, naj na julijskem plenarnem glasovanju podprejo predlagano zakonodajo o obnovi narave. Predlagani ukrepi so po njihovih besedah ključnega pomena v boju proti posledicam podnebnih sprememb. V vsakem primeru od poslancev pričakujejo jasno sporočilo, kako so glasovali.