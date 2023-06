V Železnikih drevi otvoritev 61. Čipkarskih dni

Železniki, 29. junija - V Železnikih bodo drevi slovesno odprli 61. Čipkarske dneve, namenjene predstavitvi izdelave čipk in ohranjanju te starodavne obrti. Gre za eno najstarejših prireditev v Sloveniji in enega največjih etnoloških dogodkov v Selški dolini, v okviru katerega se bo vse do nedelje zvrstila vrsta dogodkov.