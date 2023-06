Po Evropi preiskave nemške nepremičninske družbe Adler

Frankfurt, 29. junija - Policija je v sredo preiskala več kot 20 lokacij, povezanih z nemško nepremičninsko družbo Adler. Preiskave so potekale v Nemčiji, Avstriji in nekaterih drugih evropskih državah, pod drobnogledom pa so nekdanji člani uprave Adlerja, ki naj bi sodelovali pri lažnem prikazovanju bilančnega stanja družbe, poročajo tuje tiskovne agencije.