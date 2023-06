Elektro Ljubljana in Gen energija sta se poravnala glede deleža v Gen-EL

Ljubljana, 29. junija - Družbi Elektro Ljubljana in Gen energija sta sklenili 17,8 milijona evrov vredno poravnavo, s katero sporazumno in v obojestransko korist razrešujeta vsa odprta medsebojna razmerja, vezana na 25-odstotni poslovni delež Elektra Ljubljana v družbi Gen-EL, so sporočili iz obeh družb. Omenjen delež Gen-EL je tako prešel v last Gen energije.