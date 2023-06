Nagrada Državljan Evrope letos poveljniku regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko

Bruselj/Ljubljana, 29. junija - Evropski parlament je danes razglasil dobitnike nagrad Državljan Evrope za leto 2023. Med 38 dobitniki iz 25 držav članic je tudi poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk za projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem, ki so zaradi ruske agresije na Ukrajino izgubili vse, so sporočili iz Evropskega parlamenta.