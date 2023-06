V Franciji v novih nemirih po smrti najstnika prijeli najmanj 150 ljudi

Pariz, 29. junija - V Franciji so drugo noč zapored potekali nemiri in protesti, potem ko je v pariškem predmestju Nanterre v torek zvečer med prometno kontrolo policist iz neposredne bližine ustrelil in ubil 17-letnega mladeniča. Nemiri so se razširili tudi v druga francoska mesta. Policija je prijela najmanj 150 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.