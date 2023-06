V ligi NBA sklenili in ratificirali novo kolektivno pogodbo

Los Angeles, 29. junija - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je z združenjem profesionalnih igralcev košarke NBPA dokončno sklenilo in podpisalo novo kolektivno pogodbo, ki bo veljala do sezone 2029/30 in bo začela veljati od letošnjega poletnega prestopnega roka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.