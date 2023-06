Pogrešajo 82-letnega Mihaela Baniča iz Gorenje vasi

Škofja Loka, 29. junija - Škofjeloški policisti prosijo za pomoč pri iskanju 82-letnega Mihaela Baniča iz Gorenje vasi. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, močnejše postave, kratkih sivih las z rahlo plešavostjo. Kako je oblečen in obut, ni znano. Nazadnje so ga videli v nedeljo popoldne, so sporočili s Policijske uprave Kranj.