V razbitinah podmornice Titan odkrili domnevne posmrtne ostanke

New York, 29. junija - Strokovnjaki so v razbitinah podmornice Titan, ki je med potapljanjem k razbitinam Titanika implodirala, pri čemer je umrlo pet ljudi, našli njihove domnevne posmrtne ostanke, je v sredo sporočila ameriška obalna straža. Dele podmornice so v sredo dvignili na površje v Kanadi, nato pa prepeljali v eno od ameriških pristanišč za nadaljnjo analizo.