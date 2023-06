Dnevnik o romskih naseljih (29. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Odmevi fevdalizma piše o romskih naseljih, kjer se dogaja preselitev nelegaliziranih naselij, manjka pa družbeni kontekst in upoštevanje okoliščin. Avtor meni, da so razlog za romsko katastrofo težke bivanjske razmere, kot posledica odrekanja električnih in vodovodnih napeljav, ker naselja niso legalna.