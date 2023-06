Delo o sezoni skupščin (29. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Janez Tomažič v komentarju Čas, ko so nagrajeni delničarji piše o trenutni sezoni letnih skupščin podjetij, katere glavna točka dnevnega reda je praviloma delitev dobička. Avtor meni, da so kadrovska imenovanja nadzornikov z blagoslovom aktualne vlade so večinoma pod streho, toda kljub vsemu je sezona skupščin tudi letos zanimiva.