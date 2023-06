Slovenska badmintonista tekmovanje končala z zmagama

Krakov, 28. junija - Slovenska badmintonska igralca Petra Polanc in Andraž Krapež sta po dveh porazih v uvodu z zmagama končala evropske igre. Po dveh porazih v prvih krogih sta v tretjem krogu gladko ugnala svoja tekmeca, Polanc je bila z 21:17 in 21:12 boljša od Avstrijke Katrin Neudolt, Krapež pa je z 21:10 in 21:12 premagal Luksemburžana Jeromeja Pauqueta.