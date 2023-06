Slovenski dvoboj v kvalifikacijah Wimbledona dobila Kaja Juvan

Wimbledon, 28. junija - V drugem krogu kvalifikacij za tretji grand slam sezone v Wimbledonu sta se med sabo pomerili slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Po eni uri in dvajsetih minutah dvoboja je bila s 6:4 in 6:4 boljša Juvan, ki se bo v tretjem krogu kvalifikacij in za uvrstitev na glavni turnir pomerila z Avstrijko Sinjo Kraus.