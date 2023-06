Finance o potniškem prometu (29. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Nataše Koražija v komentarju Kako smo pri prometni politiki zgrešili stoletje piše o nujnosti hitrih ukrepov za omejevanje zastojev in izboljšanja potniškega prometa, za katere pa ni političnega interesa. Avtorica meni, da širitve vpadnic, novih regionalnih prog in železniškega vozlišča s trenutnim tempom verjetno ne bo niti do leta 2030.