Evropske borze v zelenem; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali obarvani zeleno. Na obnašanje vlagateljev so še naprej vplivali spodbudni podatki o najvišjem potrošniškem zaupanju v ZDA v zadnjih 17 mesecih ter o krepki rasti prodaje novih stanovanj in hiš, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se draži, tečaj evra pa pada.