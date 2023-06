Predsednica republike obiskala slovenske škofe

Ljubljana, 28. junija - Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je skupaj s slovenskimi škofi danes na delovnem kosilu gostil predsednico republike Natašo Pirc Musar. Pogovarjali so se o nedavnem medreligijskem srečanju za dialog in mir na Balkanu, verski svobodi, prizadevanjih za spravo ter možnem obisku papeža Frančiška v Sloveniji.