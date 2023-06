Vlada soglaša s povečanjem števila razpisanih mest za tujce na visokošolskih zavodih

Ljubljana, 28. junija - Vlada je dala soglasje k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2023/2024, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.