Pridelek pšenice bo manjši, kmetje zaskrbljeni zaradi uvoza ukrajinske pšenice

Gornja Radgona, 28. junija - Letošnja letina pšenice bo med slabšimi, so se na današnjem sestanku v Gornji Radgoni strinjali predstavniki kmetov, zadrug in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Zaskrbljeni so sicer predvsem zaradi uvoza ukrajinske pšenice in moke, ki ju tuji prodajalci ponujajo po zelo nizkih cenah.