Evropska komisija zadovoljna s pripravami na EPK v Novi Gorici

Nova Gorica, 28. junija - Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025 Nova Gorica Gorica je doslej pokazala resno zavezanost projektu in pomemben napredek, so v poročilu po opravljenem monitoringu sporočili z Evropske komisije. Pri pripravi EPK so bili po mnenju komisije narejeni pomembni koraki pri pripravi programa ter na področju obveščanja in vključevanja lokalnega okolja.