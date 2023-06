Skakalci v Zakopanah danes brez posamične tekme

Zakopane, 28. junija - Tekmo smučarskih skakalcev na srednji skakalnici na evropskih igrah v Zakopanah na Poljskem so sredi prve serije zaradi slabih vetrovnih razmer odpovedali in je predvidena v četrtek dopoldne. Med Slovenci je v prvi seriji skočil le Lovro Kos, Domen Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek pa ne.