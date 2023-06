Vreme: Ponoči postopna razjasnitev

V četrtek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer bodo na zahodu nastale prve plohe in nevihte, ki se bodo v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam še razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo razjasnilo, burja ob severnem Jadranu bo ponehala. V četrtek bo pretežno jasno.