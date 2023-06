Strelke šeste, mešana ekipa brez finala na EI

Krakov, 28. junija - Slovenska ženska strelska ekipa je ekipni tekmi evropskih iger v disciplini hitrostrelna pištola 25 metrov zasedla šesto mesto. Denis Bola Ujčič, Jagoda Tkalec in Sonja Benčina so bile v prvem delu kvalifikacij zadnje, osme, nato pa so izboljšale streljanje, a premalo, da bi se uvrstile v boj za kolajne.