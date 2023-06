Predstavniki ministrstva za javno upravo in OZS o javnem naročanju gradenj

Ljubljana, 28. junija - Skupne cilje in učinkovito izvajanje javnih naročil lahko dosežemo le v dialogu ter sodelovanju, so po koncu današnjega srečanja poudarili predstavniki ministrstva za javno upravo in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Kot so pojasnili na ministrstvu, je pogovor s predstavniki OZS potekal predvsem o javnem naročanju gradenj.