Potres v Sieni lažje poškodoval tamkajšnjo katedralo

Siena, 28. junija - Italijansko deželo Toskana je danes stresel potres z magnitudo 3,7 in povzročil manjšo škodo v mestu Siena, kjer je s fasade katedrale padel omet. Nekatere ulice v središču mesta so trenutno zaprte za pešce in promet. Potres je bilo čutiti tudi v Firencah in Empoliju, kjer o škodi ne poročajo, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.