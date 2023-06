Sabljači zadnji v Krakovu

Krakov, 28. junija - Slovenski sabljači so na evropskih igrah na ekipni tekmi v disciplini sablja zasedli zadnje, 16. mesto. Potem, ko so izgubili tekmo osmine finala proti olimpijskim podprvakom Italijanom, so v nadaljevanju izgubili tudi naslednje dvoboje za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Premagali so jih Poljaki, Irci in na koncu še Grki.