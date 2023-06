V Trstu razkrili turistično agencijo za nezakonite migrante

Trst, 28. junija - Italijanska policija je v sodelovanju s slovensko v ponedeljek zaključila tajni del operacije proti tihotapcem ljudi, ki naj bi delovali podobno kot turistična agencija. V Italiji so prijeli 13 državljanov Kosova, Albanije in Severne Makedonije, so povedali na današnji novinarski konferenci v Trstu. V Sloveniji so že obsodili pet članov združbe.