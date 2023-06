DZ potrdil uveljavitev brezplačnih kosil za vse osnovnošolce s septembrom 2027, za šibkejše že jeseni

Ljubljana, 28. junija - DZ je danes z 59 glasovi za in nobenim proti sprejel zakonska predloga Inštituta 8. marec o brezplačnih šolskih kosilih. Tako bodo do brezplačnega kosila od 1. septembra 2027 upravičeni vsi šolarji. Sprejeli pa so tudi dopolnilo predlagatelja, po katerem bodo do polne subvencije kosila od jeseni upravičeni otroci iz najšibkejših družin.