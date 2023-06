Dijak izdelal klopco za dojenje pri slovenjgraški bolnišnici

Slovenj Gradec, 28. junija - V parku pri Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so danes predstavili klopco za dojenje, ki jo je iz macesnovega lesa izdelal dijak 2. letnika programa lesarski tehnik na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta Miha Valtl. Ob tem so v bolnišnici, ki nosi naziv Dojenju prijazna ustanova, vnovič poudarili vsestranski pomen dojenja.