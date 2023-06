Poslanci sprejeli resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050

Ljubljana, 28. junija - Poslanci so na današnji seji z 52 glasovi za in 29 proti sprejeli resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki jo je v obravnavo predložila vlada. Medtem ko so koalicijski poslanci poudarjali, da dokument naslavlja izzive na področju razvoja prostora, so mu v SDS očitali, da spodbuja centralizacijo države.