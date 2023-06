Na skupščini Evropskega združenja vinarjev o prihodnosti vinarskega sektorja

Ljubljana, 28. junija - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je danes v Ljubljani gostila letno generalno skupščino Evropskega združenja vinarjev. Navzoči so razpravljali predvsem o prihodnosti vinarskega sektorja. Srečanja se je udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, ki je poudarila pomen vinogradništva in vinarstva v Sloveniji.